Огненная лава хлынула на пятиклассников с потолка в петербургской гимназии
В петербургской гимназии № 343 на пятиклассников прямо с потолка хлынула огненная лава. По данным SHOT, когда учитель включил свет на одном из уроков, потолочная лампа внезапно вспыхнула и начался пожар. Сперва расплавился плафон, и горящая масса начала капать вниз, отчего загорелась уже парта.
Огненная лава хлынула на пятиклассников с потолка в петербургской гимназии. Видео © SHOT
Преподаватель вывел детей в коридор, никто не пострадал. У одного из мальчишек, как уточняет телеграм-канал, пострадали портфель, учебники и телефон.
Ранее Life.ru рассказывал, как вспыхнувший на уроке смартфон устроил ученикам внеочередную перемену в Череповце. От гранита науки школьников отвлёк густой дым, который повалил от телефона одной из школьниц. В результате всему классу пришлось эвакуироваться. На улицу выбрались 29 восьмиклассников вместе с педагогом.