В петербургской гимназии № 343 на пятиклассников прямо с потолка хлынула огненная лава. По данным SHOT, когда учитель включил свет на одном из уроков, потолочная лампа внезапно вспыхнула и начался пожар. Сперва расплавился плафон, и горящая масса начала капать вниз, отчего загорелась уже парта.

Огненная лава хлынула на пятиклассников с потолка в петербургской гимназии. Видео © SHOT

Преподаватель вывел детей в коридор, никто не пострадал. У одного из мальчишек, как уточняет телеграм-канал, пострадали портфель, учебники и телефон.