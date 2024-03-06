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6 марта, 14:22

Мизулиной подарили сноуборд с портретом Путина

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время посещения парка "Уличная классика" на площадке Всемирного фестиваля молодёжи получила необычный подарок. Речь идёт о сноуборде с изображением президента Владимира Путина. Как пояснила сама Мизулина, эта доска сувенирная, не для катания.

Мизулиной презентовали сноуборд с протретом Путина на Всемирном фестивале молодёжи. Видео © T.me / ekaterina_mizulina

"На Всемирном фестивале молодёжи посетила площадку "Уличной классики", где забрала подарок из Тюмени сноуборд с изображением президента России. А ещё попробовала встать на скейт. Теперь есть задача на весну, я просто так не сдамся", поделилась общественница в своём телеграм-канале.

Мизулиной вручили футболку с Путиным и цитатой "Человек, который изменил всё"
Мизулиной вручили футболку с Путиным и цитатой "Человек, который изменил всё"

Напомним, что 26 февраля Екатерина Мизулина посетила соревнования по сноуборду в Тюмени. Более того, во время этих соревнований рухнул трамплин. Возможно, именно с этим происшествием связан подарок для главы "Лиги безопасного интернета".

Обложка ©

T.me / ekaterina_mizulina

Каринэ Гевондян
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