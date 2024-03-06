Мизулиной подарили сноуборд с портретом Путина

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина во время посещения парка "Уличная классика" на площадке Всемирного фестиваля молодёжи получила необычный подарок. Речь идёт о сноуборде с изображением президента Владимира Путина. Как пояснила сама Мизулина, эта доска сувенирная, не для катания.

Мизулиной презентовали сноуборд с протретом Путина на Всемирном фестивале молодёжи. Видео © T.me / ekaterina_mizulina

"На Всемирном фестивале молодёжи посетила площадку "Уличной классики", где забрала подарок из Тюмени — сноуборд с изображением президента России. А ещё попробовала встать на скейт. Теперь есть задача на весну, я просто так не сдамся", — поделилась общественница в своём телеграм-канале.