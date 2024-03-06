Зал стоя аплодировал герою СВО после слов Захаровой на марафоне "Знание.Первые"

Герой специальной военной операции задал первый вопрос официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на встрече с участниками марафона "Знание.Первые". В конце его речи зал аплодировал стоя, а дипломат отметила, что каждый человек в стране должен жить так, как не могут бойцы, которые уходят защищать Родину.

На встрече с Марией Захаровой зал стоя аплодировал герою СВО. Видео © t.me / Знание.Новости

"Вы свою жизнь должны проживать так, как её не могут проживать те ребята, которые возвращаются [с СВО] без рук, без ног. Вы должны проживать две, а может, и три жизни, потому что ребята отдавали там свои", — обратилась Захарова к залу.