Регион

Уведомления отключены

6 марта, 14:35

В Петербурге и Ленобласти накрыли четыре подпольные оружейные мастерские

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Петербурге и Ленинградской области ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские в ходе расследования уголовного дела. Специалисты изъяли 18 единиц огнестрельного оружия и более 7 тысяч боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Обнаружены и ликвидированы четыре подпольные мастерские со специализированным оборудованием по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Из мастерских изъяли: 2 пистолета-пулемёта (Шпагина, Дягтерёва), 2 автомата Калашникова, 4 винтовки и карабина (Мосина, маузер, Симонова-СКС, "Хатсан"), 9 пистолетов и револьверов (ПМ, ТТ, наган, вальтер, "Гранд пауэр", Ярыгина) с восстановленными боевыми свойствами, охотничье помповое ружьё неизвестной модели без разрешительной документации, около 7,2 тысячи патронов разных калибров, 2 килограмма взрывчатого вещества, а также большое количество запчастей для огнестрельного оружия.

ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области с использованием боевого отравляющего вещества
ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области с использованием боевого отравляющего вещества

Ранее ФСБ пресекла деятельность террористической организации в Крыму. По версии правоохранителей, преступники занимались вербовкой.

Обложка ©

ТАСС / АБ / АБ

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ленинградская область
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров