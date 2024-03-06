В Петербурге и Ленобласти накрыли четыре подпольные оружейные мастерские

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Петербурге и Ленинградской области ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские в ходе расследования уголовного дела. Специалисты изъяли 18 единиц огнестрельного оружия и более 7 тысяч боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Обнаружены и ликвидированы четыре подпольные мастерские со специализированным оборудованием по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия", — говорится в сообщении пресс-службы.

Из мастерских изъяли: 2 пистолета-пулемёта (Шпагина, Дягтерёва), 2 автомата Калашникова, 4 винтовки и карабина (Мосина, маузер, Симонова-СКС, "Хатсан"), 9 пистолетов и револьверов (ПМ, ТТ, наган, вальтер, "Гранд пауэр", Ярыгина) с восстановленными боевыми свойствами, охотничье помповое ружьё неизвестной модели без разрешительной документации, около 7,2 тысячи патронов разных калибров, 2 килограмма взрывчатого вещества, а также большое количество запчастей для огнестрельного оружия.