Пять человек погибло, трое ранены в результате подрыва автобуса на мине в ЛНР

В Кировске Луганской Народной Республики автобус подорвался на мине, в результате чего пять человек погибло. Всего в момент ЧП в салоне находилось восемь жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В городе Кировске Луганской Народной Республики произошла трагедия — в посёлке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава республики также выразил соболезнования близким погибших, отметив, что семьям пострадавших власти региона окажут необходимую помощь. Помимо погибших, также есть трое пострадавших, сейчас ими занимаются медики.