Пять человек погибло, трое ранены в результате подрыва автобуса на мине в ЛНР
В Кировске Луганской Народной Республики автобус подорвался на мине, в результате чего пять человек погибло. Всего в момент ЧП в салоне находилось восемь жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В городе Кировске Луганской Народной Республики произошла трагедия — в посёлке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава республики также выразил соболезнования близким погибших, отметив, что семьям пострадавших власти региона окажут необходимую помощь. Помимо погибших, также есть трое пострадавших, сейчас ими занимаются медики.
А ранее Life.ru сообщал, что в Бердянске в результате теракта убили члена избирательной комиссии. Диверсанты заложили в её машину СВУ. Глава области Евгений Балицкий рассказал, что погибшая вела занятия в городском центре детского творчества, трудилась, чтобы сделать жизнь региона лучше, и работала в избиркоме. У неё остались дети.
Freepik