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6 марта, 14:45

Голикова призвала россиянок рожать до 24 лет

Голикова: Самый правильный возраст женщины для рождения ребёнка — 24 года

Детей нужно рожать до 24 лет, потому что это "самый правильный" репродуктивный возраст. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что на сегодняшний день, по статистике, россиянки заводят детей только в 26 лет.

"Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет. Мы ещё находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождений уже ушёл в 31 год", — сказала она на просветительском марафоне "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодёжи.

Путин рассказал, сколько детей нужно рожать для сохранения этноса
Путин рассказал, сколько детей нужно рожать для сохранения этноса

А ранее президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. Он отметил, что для достижения поставленной цели правительству предстоит разработать и принять дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Мышляева
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