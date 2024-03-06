Голикова призвала россиянок рожать до 24 лет

Детей нужно рожать до 24 лет, потому что это "самый правильный" репродуктивный возраст. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что на сегодняшний день, по статистике, россиянки заводят детей только в 26 лет.

"Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет. Мы ещё находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождений уже ушёл в 31 год", — сказала она на просветительском марафоне "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодёжи.