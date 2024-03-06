В Совфеде не понимают ажиотажа вокруг предвыборной кампании в США

В Совете Федерации считают излишним внимание, которое в России уделяют предстоящим выборам президента США. В частности, таким мнением поделился зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Он напомнил, что Дональд Трамп, за которого сейчас многие "болеют", в бытность главой Белого дома называл нашу страну противником Америки и подписал закон, положивший начало антироссийским санкциям, которые не только продолжаются, но и ужесточаются до сих пор.

"Нам будет проще, если мы будем меньше думать о выборах в США, когда мы перестанем заглядывать в политические календари других государств. Я хочу напомнить, что Трамп подписал закон в августе 2017 года, на основании которого против России до сих пор ужесточаются санкции. В этом законе наша страна была названа противником Америки. Вот из этого и надо исходить", — приводит мнение сенатора НСН.