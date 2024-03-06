Владимир Машков поговорил с молодёжью о любви к Родине

Председатель союза театральных деятелей Владимир Машков во время своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" призвал участников к проявлению любви к Родине. По мнению актера, настоящий патриотизм заключается в умении брать ответственность за страну и пространство.

"Патриотизм — это чувство, которое человек обретает в течение жизни. Потому что именно с возрастом чувства становятся огромными. Для меня патриотизм — это ответственность за Родину, ответственность за пространство" — сообщил художественный руководитель театра и театральной школы Олега Табакова.

Актер сделал акцент на роли женщин в воспитании патриотизма у молодежи. Машков уверен, что это чувство возникает с самого детства, когда родитель является примером для своего ребенка.