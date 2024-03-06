Зеленскому предрекли потерю власти в скором времени

Зеленский может потерять контроль над президентской партией "Слуга народа", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на чиновников из парламента. Там отметили, что всё дело в конфликтах из-за неудач ВСУ на фронте, причём с каждым днём они усугубляются всё больше.

По данным издания, на этой неделе отменили три заседания Верховной рады, на которых хотели рассмотреть законопроекты о военной службе и выполнении требований Запада для получения финансирования. По словам главы президентской фракции Давида Арахамии, причины отмены — командировки чиновников в зону СВО, но оппозиционеры говорят, что дело в неготовности обсуждать правительственные идеи.

В статье также говорится, что оппозиционные политики препятствуют работе парламента затягиванием рассмотрения самых важных законов. А сторонники экс-президента Петра Порошенко предполагают, что после истечения полномочий Зеленского власть должна перейти к Раде.

Такое развитие событий выгодно для многих чиновников, потому что в случае проведения выборов большинство из них потеряют свои должности. Усложняют всё неудачи на фронте, которые способствуют ещё большим конфликтам в партии. В это время оппоненты Зеленского стараются захватить власть.

"Ключевой вопрос ближайших недель и месяцев — сможет ли президент удержать, а точнее восстановить, своё большинство в Раде. От этого и будет зависеть дальнейший ход событий", — передаёт издание слова источников в парламенте.