Зеленскому предрекли потерю власти в скором времени
Страна.ua: Зеленский может утратить контроль над парламентом в ближайшие месяцы
Зеленский может потерять контроль над президентской партией "Слуга народа", сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на чиновников из парламента. Там отметили, что всё дело в конфликтах из-за неудач ВСУ на фронте, причём с каждым днём они усугубляются всё больше.
По данным издания, на этой неделе отменили три заседания Верховной рады, на которых хотели рассмотреть законопроекты о военной службе и выполнении требований Запада для получения финансирования. По словам главы президентской фракции Давида Арахамии, причины отмены — командировки чиновников в зону СВО, но оппозиционеры говорят, что дело в неготовности обсуждать правительственные идеи.
В статье также говорится, что оппозиционные политики препятствуют работе парламента затягиванием рассмотрения самых важных законов. А сторонники экс-президента Петра Порошенко предполагают, что после истечения полномочий Зеленского власть должна перейти к Раде.
Такое развитие событий выгодно для многих чиновников, потому что в случае проведения выборов большинство из них потеряют свои должности. Усложняют всё неудачи на фронте, которые способствуют ещё большим конфликтам в партии. В это время оппоненты Зеленского стараются захватить власть.
"Ключевой вопрос ближайших недель и месяцев — сможет ли президент удержать, а точнее восстановить, своё большинство в Раде. От этого и будет зависеть дальнейший ход событий", — передаёт издание слова источников в парламенте.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что уже осенью на Украине может разыграться военный и политический кризис, во время которого Зеленский уйдёт в отставку, а его место займёт экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Эксперты уверены, что именно он сможет авторитетно сказать народу Незалежной о том, что у страны больше нет ресурсов, но есть гарантии вступления в ЕС и НАТО при завершении конфликта.
ТАСС / dpa / picture-alliance