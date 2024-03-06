Путин сообщил о планах модернизировать 780 км дорог Азово-Черноморского края 6 марта, 16:45 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России за ближайшие пять лет проложат и реконструируют около 780 километров дорог Азово-Черноморского края. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию южных российских регионов, в том числе Приазовья.

"У нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона. В ближайшие пять лет здесь будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог. Модернизируем съезды трассы "Таврида" к южному побережью Крыма", — пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что особое внимание уделят автотрассе вокруг Азовского моря, её планируется расширить с двух до четырёх полос. По словам президента, параллельно следует развивать придорожную инфраструктуру, что даст толчок для туристического и экономического развития прилегающих городов и посёлков.

Напомним, в марте прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что автомобильная дорога вокруг всего побережья Азовского моря появится в 2024 году. Часть региональных трасс получат статус федеральных и будут увеличены по ширине.

Авторы Татьяна Миссуми