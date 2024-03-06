Хуснуллин: Семь аэропортов на юге России обновят до 2030 года

Семь аэропортов в регионах Азово-Черноморского кластера обновят до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что в список войдут воздушные гавани Сочи и Краснодара.

"Есть планы модернизации до 2030 года семи аэропортов, в том числе Сочи, Краснодара и ещё ряда городов", — сказал он на совещании по развитию юга России.