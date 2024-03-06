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6 марта, 17:15

Хуснуллин: Семь аэропортов на юге России обновят до 2030 года

Семь аэропортов в регионах Азово-Черноморского кластера обновят до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что в список войдут воздушные гавани Сочи и Краснодара.

"Есть планы модернизации до 2030 года семи аэропортов, в том числе Сочи, Краснодара и ещё ряда городов", — сказал он на совещании по развитию юга России.

Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя
Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя

А ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что с 2025 года в нашей стране стартует программа капитального ремонта детских садов и школ. Глава государства отметил, что многие учреждения построили ещё во времена Советского Союза. Планируется, что на эти цели выделят более 400 миллиардов рублей.

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ТАСС / Алексей Смышляев

Александра Мышляева
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