Хуснуллин: Семь аэропортов на юге России обновят до 2030 года
Семь аэропортов в регионах Азово-Черноморского кластера обновят до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что в список войдут воздушные гавани Сочи и Краснодара.
"Есть планы модернизации до 2030 года семи аэропортов, в том числе Сочи, Краснодара и ещё ряда городов", — сказал он на совещании по развитию юга России.
А ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что с 2025 года в нашей стране стартует программа капитального ремонта детских садов и школ. Глава государства отметил, что многие учреждения построили ещё во времена Советского Союза. Планируется, что на эти цели выделят более 400 миллиардов рублей.
ТАСС / Алексей Смышляев