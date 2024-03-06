Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Брат не смог спасти 9-летнюю сестрёнку из загоревшегося дома в Подмосковье

Девятилетняя девочка погибла во время пожара в частном доме в Московской области

6 марта, 19:34
Сгоревший дом в Раменском. Обложка © t.me / Прокуратура Московской области

Сгоревший дом в Раменском. Обложка © t.me / Прокуратура Московской области

В подмосковном Раменском загорелся частный деревянный дом из-за произошедшего короткого замыкания в холодильнике. В результате пожара погибла девятилетняя девочка, сообщает SHOT.

Сгоревший дом в Раменском. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

Сгоревший дом в Раменском. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

Сгоревший дом в Раменском. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

Сгоревший дом в Раменском. Фото © t.me / Прокуратура Московской области

Пожар случился во втором часу ночи на улице Фетисова. Два человека, 18-летний брат и его 9-летняя сестра, остались в доме одни, а мать ушла на работу в ночную смену. Отец после развода с семьёй не живёт. Молодой человек проснулся среди ночи, почувствовав жару и запах гари. Он бросился к комнате девочки, но не смог туда пробраться и выбежал на улицу. Несовершеннолетняя погибла.

По версии следствия, очаг возгорания находился на первом этаже в месте, где стоял холодильник. Полиция начала проверку. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования. Определить точные причины пожара поможет экспертиза.

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Ранее сообщалось, что в посёлке Кокошкино в Новой Москве произошёл пожар из-за воспламенившегося холодильника, два человека погибли — пенсионерка и её взрослый сын. Пожарные вынесли их через окно, но медики не смогли спасти пострадавших.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!