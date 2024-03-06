Брат не смог спасти 9-летнюю сестрёнку из загоревшегося дома в Подмосковье

Пожар случился во втором часу ночи на улице Фетисова. Два человека, 18-летний брат и его 9-летняя сестра, остались в доме одни, а мать ушла на работу в ночную смену. Отец после развода с семьёй не живёт. Молодой человек проснулся среди ночи, почувствовав жару и запах гари. Он бросился к комнате девочки, но не смог туда пробраться и выбежал на улицу. Несовершеннолетняя погибла.