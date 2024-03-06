Брат не смог спасти 9-летнюю сестрёнку из загоревшегося дома в Подмосковье
Девятилетняя девочка погибла во время пожара в частном доме в Московской области
Сгоревший дом в Раменском. Обложка © t.me / Прокуратура Московской области
В подмосковном Раменском загорелся частный деревянный дом из-за произошедшего короткого замыкания в холодильнике. В результате пожара погибла девятилетняя девочка, сообщает SHOT.
Пожар случился во втором часу ночи на улице Фетисова. Два человека, 18-летний брат и его 9-летняя сестра, остались в доме одни, а мать ушла на работу в ночную смену. Отец после развода с семьёй не живёт. Молодой человек проснулся среди ночи, почувствовав жару и запах гари. Он бросился к комнате девочки, но не смог туда пробраться и выбежал на улицу. Несовершеннолетняя погибла.
По версии следствия, очаг возгорания находился на первом этаже в месте, где стоял холодильник. Полиция начала проверку. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования. Определить точные причины пожара поможет экспертиза.
Ранее сообщалось, что в посёлке Кокошкино в Новой Москве произошёл пожар из-за воспламенившегося холодильника, два человека погибли — пенсионерка и её взрослый сын. Пожарные вынесли их через окно, но медики не смогли спасти пострадавших.