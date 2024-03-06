В Ростове пёс продавал палёную водку вместе с хозяйкой, но обо всём узнала полиция
В Ростове за торговлю поддельной водкой оштрафовали хозяйку магазина с собакой
Жительница Ростова с собакой попалась на продаже поддельного алкоголя. Фото © t.me / SHOT ПРОВЕРКА
В Ростове-на-Дону женщина вместе с собакой торговала в магазине поддельным алкоголем. Местные часто заглядывали в их лавку, чтобы прикупить напиток на вечер, однако об этом прибыльном бизнесе узнали в полиции, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Правоохранители вместе с общественниками нагрянули в магазин, в результате чего предпринимательнице назначили штраф за продажу нелицензионного алкоголя. Одну из таких бутылок правоохранители изъяли для проведения экспертизы. Если содержимое окажется опасным для здоровья, то будет возбуждено уголовное дело.
Ранее Life.ru рассказывал о собаке, которая стала звездой Сургута. Местные жители заметили пса из особо модного подразделения. Каждый день животное появляется на улице в новых образах, чем радует людей. Собака умная и воспитанная, однако никто из местных так и не решился взять её к себе.