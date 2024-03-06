В Ростове пёс продавал палёную водку вместе с хозяйкой, но обо всём узнала полиция

В Ростове-на-Дону женщина вместе с собакой торговала в магазине поддельным алкоголем. Местные часто заглядывали в их лавку, чтобы прикупить напиток на вечер, однако об этом прибыльном бизнесе узнали в полиции, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Правоохранители вместе с общественниками нагрянули в магазин, в результате чего предпринимательнице назначили штраф за продажу нелицензионного алкоголя. Одну из таких бутылок правоохранители изъяли для проведения экспертизы. Если содержимое окажется опасным для здоровья, то будет возбуждено уголовное дело.