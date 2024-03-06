Эксперт назвал запретные темы для разговора, когда рядом находится умная колонка

Разговоры, которые каким-либо образом компрометируют владельца, лучше исключить при нахождении рядом с умной колонкой, поскольку в теории есть возможность утечки данных и попадания разговора человека с устройством в третьи руки. Например, в случае взлома устройства злоумышленниками.

"Речь идёт про устройства, которые постоянно находятся в режиме ожидания, слушают, их микрофон активирован. Данные теоретически могут передаваться на какие-то удалённые серверы", — рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с "Москвой 24".

У каждого человека есть информация, которую он не хотел бы предавать никакой огласке. Важно понимать при этом, могут ли эти данные каким-то образом быть использованы против владельца умного устройства, отметил эксперт.