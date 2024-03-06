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6 марта, 19:16

Эксперт назвал запретные темы для разговора, когда рядом находится умная колонка

Эксперт Ульянов: Разговор с умной колонкой может попасть в руки злоумышленников

Разговоры, которые каким-либо образом компрометируют владельца, лучше исключить при нахождении рядом с умной колонкой, поскольку в теории есть возможность утечки данных и попадания разговора человека с устройством в третьи руки. Например, в случае взлома устройства злоумышленниками.

"Речь идёт про устройства, которые постоянно находятся в режиме ожидания, слушают, их микрофон активирован. Данные теоретически могут передаваться на какие-то удалённые серверы", рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с "Москвой 24".

У каждого человека есть информация, которую он не хотел бы предавать никакой огласке. Важно понимать при этом, могут ли эти данные каким-то образом быть использованы против владельца умного устройства, отметил эксперт.

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Однако вряд ли злоумышленникам пригодится информация, полученная от вашего домашнего питомца. Ранее попугай Бендер сумел наладить контакт с умной колонкой. Теперь пернатый овладел возможностью распоряжаться режимом включения света с помощью устройства, подавая голосовые команды.

Обложка ©

Unsplash / Howard Boucheverau

Владимир Озеров
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