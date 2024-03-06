Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии
Советский и литовский театральный режиссёр Римас Туминас. Обложка © kinopoisk.ru
В Италии на 73-м году жизни скончался советский и литовский театральный режиссёр, бывший художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас. С 2014 года он боролся с раком.
"Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас", — сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок.
Будущий режиссёр родился 20 января 1952 года в городе Кельме Шяуляйской области Литвы. Окончил Литовскую консерваторию и режиссёрский факультет ГИТИС. С 1979 по 1999 год работал сначала режиссёром, а затем главным режиссёром в Национальном драматическом театре Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. В 2007 году принял приглашение стать художественным руководителем московского театра имени Евгения Вахтангова и занимал эту должность 15 лет. В 2022 году был уволен из-за антироссийских высказываний в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (в частности, признался, что хочет поставить на Украине спектакль о Бандере). После этого уехал лечиться за границу.
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