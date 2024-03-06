Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии

Будущий режиссёр родился 20 января 1952 года в городе Кельме Шяуляйской области Литвы. Окончил Литовскую консерваторию и режиссёрский факультет ГИТИС. С 1979 по 1999 год работал сначала режиссёром, а затем главным режиссёром в Национальном драматическом театре Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. В 2007 году принял приглашение стать художественным руководителем московского театра имени Евгения Вахтангова и занимал эту должность 15 лет. В 2022 году был уволен из-за антироссийских высказываний в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (в частности, признался, что хочет поставить на Украине спектакль о Бандере). После этого уехал лечиться за границу.