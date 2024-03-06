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6 марта, 20:45

Конгрессмен Филлипс объявил о выходе из гонки за пост президента США

Дин Филлипс. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Дин Филлипс. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Член Палаты представителей Дин Филлипс объявил о прекращении участия в президентской гонке, поддержав однопартийца Джо Байдена. Соответствующее заявление конгрессмен сделал в эфире радиостанции WCCO Radio 6 марта.

Законодатель рассказал, для чего становился кандидатом и вёл предвыборную кампанию. По словам Филлипса, он попросту хотел противостоять экс-президенту США Дональду Трампу.

"Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена", — выдал демократ.

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Ранее о выходе из президентской гонки объявила республиканка Никки Хейли. Она пожелала Дональду Трампу удачи и призвала своего оппонента сделать всё, чтобы заручиться поддержкой однопартийцев и независимых избирателей, которые голосовали за неё.

Илья Пушкарев
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