"Всё зависит от нас": Путин исключил доминирование машин над людьми из-за развития технологий
Путин не согласился с возможным "концом света" из-за развития технологий
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Развитие искусственного интеллекта не остановить, но бояться технического прогресса не стоит, он не приведёт к "концу света". Об этом на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи заявил президент России Владимир Путин.
"Применение искусственного интеллекта остановить невозможно, это очевидная вещь. Я не склонен соглашаться с теми, кто здесь видит какой-то конец света, видит, что будет... другая эпоха в жизни человечества, эра машин, которые будут управлять человеком", — сказал глава государства, добавив, что "всё зависит от нас".
Ранее российский лидер осудил двойные стандарты Запада в вопросе защиты интересов. Обращаясь к участникам Всемирного фестиваля молодёжи, Владимир Путин напомнил, как США вели боевые действия в Ираке и Сирии. Не забыл политик и о бомбардировках Югославии.