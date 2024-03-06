"Всё зависит от нас": Путин исключил доминирование машин над людьми из-за развития технологий

Развитие искусственного интеллекта не остановить, но бояться технического прогресса не стоит, он не приведёт к "концу света". Об этом на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи заявил президент России Владимир Путин.

"Применение искусственного интеллекта остановить невозможно, это очевидная вещь. Я не склонен соглашаться с теми, кто здесь видит какой-то конец света, видит, что будет... другая эпоха в жизни человечества, эра машин, которые будут управлять человеком", — сказал глава государства, добавив, что "всё зависит от нас".