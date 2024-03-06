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6 марта, 20:18

"Всё зависит от нас": Путин исключил доминирование машин над людьми из-за развития технологий

Путин не согласился с возможным "концом света" из-за развития технологий

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Развитие искусственного интеллекта не остановить, но бояться технического прогресса не стоит, он не приведёт к "концу света". Об этом на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи заявил президент России Владимир Путин.

"Применение искусственного интеллекта остановить невозможно, это очевидная вещь. Я не склонен соглашаться с теми, кто здесь видит какой-то конец света, видит, что будет... другая эпоха в жизни человечества, эра машин, которые будут управлять человеком", — сказал глава государства, добавив, что "всё зависит от нас".

"Сами выпустили джинна": Путин припомнил США действия в Ираке и Югославии без одобрения ООН
"Сами выпустили джинна": Путин припомнил США действия в Ираке и Югославии без одобрения ООН

Ранее российский лидер осудил двойные стандарты Запада в вопросе защиты интересов. Обращаясь к участникам Всемирного фестиваля молодёжи, Владимир Путин напомнил, как США вели боевые действия в Ираке и Сирии. Не забыл политик и о бомбардировках Югославии.

Лариса Сафронова
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