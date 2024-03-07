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6 марта, 22:12

Глава Сенегала Саль распустил кабмин и назначил президентские выборы на 24 марта

Правительство Сенегала в полном составе отправлено в отставку по решению президента страны Маки Саля. Новым главой кабмина стал экс-глава МВД, сообщила со ссылкой на источники национальная телекомпания RTS.

"Саль в среду распустил правительство и назначил министра внутренних дел Сидики Кабу новым премьер-министром страны", — гласит заявление.

Также сенегальский лидер назначил новую дату президентских выборов. Они состоятся 24 марта. Изначально Саль намеревался провести голосование 2 июня, однако конституционный суд африканского государства настоял на организации выборов не позднее 2 апреля — дня окончания срока полномочий главы республики.

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Распустить недавно предложили и Организацию Объединённых Наций. Автором инициативы стал правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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