Глава Сенегала Саль распустил кабмин и назначил президентские выборы на 24 марта

Правительство Сенегала в полном составе отправлено в отставку по решению президента страны Маки Саля. Новым главой кабмина стал экс-глава МВД, сообщила со ссылкой на источники национальная телекомпания RTS.

"Саль в среду распустил правительство и назначил министра внутренних дел Сидики Кабу новым премьер-министром страны", — гласит заявление.

Также сенегальский лидер назначил новую дату президентских выборов. Они состоятся 24 марта. Изначально Саль намеревался провести голосование 2 июня, однако конституционный суд африканского государства настоял на организации выборов не позднее 2 апреля — дня окончания срока полномочий главы республики.