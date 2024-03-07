Не понравившийся подарок на 8 Марта можно вернуть в магазин, и вот как

Если вам не понравилась подаренная вещь, по закону "О защите прав потребителей" её можно сдать обратно в магазин даже без чека. Об этом в преддверии 8 Марта рассказала интернет-изданию Regions юрист Алла Георгиева.

"Факт заключения договора купли-продажи легко подтвердить другими документами, выданными в магазине: гарантийным талоном, например, выпиской по счёту, если товар оплачивался "безналом", свидетельскими показаниями и так далее", — объяснила она, добавив, что возврат важно сделать в течение 14 дней с даты покупки.

По словам Георгиевой, однако, нельзя вернуть продавцу лишь на основании того, что "не подошли", продукты питания, предметы личной гигиены, парфюмерию, ювелирные изделия и технически сложные товары с гарантией не менее года. Здесь для возврата понадобятся какие-то веские причины.

Юрист посоветовала в этом случае сдать подарок в комиссионку: там примут любой пользующийся спросом товар в хорошем состоянии. С магазином нужно будет заключить договор о стоимости и сроках реализации. Если до указанной даты вещь не будет продана, магазин снизит цену. Владелец же получит свою комиссию после продажи.