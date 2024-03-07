Конгресс США принял проект частичного финансирования правительства до сентября

Американские законодатели поддержали законопроект, предусматривающий избежание шатдауна путём финансирования части ведомств правительства до сентября 2024 года. За документ проголосовали 339 конгрессменов, а против выступили 85.

Инициатива предполагает выделение средств для большей части министерств, финансирование которых заканчивалось 8 марта. Деньги получат ведомства, связанные с транспортом, юстицией, наукой, торговлей, сельским хозяйством и другими сферами.

Законопроект не затронул лишь те структуры, которые были профинансированы до 22 марта. К ним относятся всего шесть ведомств, включая Минобороны США.