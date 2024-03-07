В Госдуме предложили нестандартно расчищать дворы от машин для скорых

Автомобилям скорой помощи в России предложили разрешить сдвигать неправильно припаркованные машины для проезда к месту экстренного вызова. Письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с этой инициативой подготовил депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

"Неправильно припаркованные авто — огромная проблема. Конечно, штрафы и эвакуация владельцев пугают, но не сильно. Думают: а вдруг пронесёт? В итоге скорая не может проехать к месту вызова, врачам приходится идти пешком, терять драгоценные минуты", — объяснил парламентарий телеканалу "360", отметив, что в вопросах жизни и здоровья счёт идёт на секунды.



Он вспомнил о случае в Нижнем Новгороде, когда неправильно припаркованная машина перегородила путь скорой, ехавшей к грудному ребёнку. На сигналы водителя никто не вышел, обращение к консьержу тоже не помогло. По словам Колунова, подобных случаев сотни, а то и тысячи.

Именно поэтому, если нет объездной дороги или она значительно длиннее, водители скорых должны иметь законную возможность сдвигать мешающие проезду автомобили бампером, считает депутат. Он подчеркнул, что делать это предлагается лишь в экстренных случаях, когда под угрозой находится человеческая жизнь. В случае если инициатива будет принята, машины скорой потребуется оборудовать специальными бамперами, чтобы обезопасить от повреждений.