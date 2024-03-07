Участников ВФМ научили развивать добровольчество и НКО через медиасферу

Деятельность волонтёров и социально ориентированных некоммерческих организаций нуждается в медийном продвижении и популяризации. Об этом участникам Всемирного форума молодёжи в рамках сессии "Сила гражданского общества: как меняют мир лидеры социальных изменений" рассказала бренд-директор aif.ru Елена Мулланурова.

По словам участницы встречи, многие добровольцы сейчас не обладают нужными навыками для освещения инициатив. А ведь это, уверена эксперт, движущая сила каждого волонтёра, который заинтересован в освещении своей работы для привлечения к ней внимания общества.

"Мы видим, что волонтёры и лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций каждый день совершаю какие-то добрые дела. И только последние пять лет от тезиса "добро любит тишину" мы постепенно переходим в сторону популяризации важности рассказов обществу о такой деятельности", — отметила Мулланурова.

Для подтверждения этих слов бренд-директор привела в пример несколько спецпроектов издания, которые благодаря многомиллионным охватам спровоцировали социальные изменения в обществе. К ним эксперт отнесла проекты "Удивительные люди", "Формула успеха" и "Мир неравнодушных людей".