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7 марта, 03:35

Война придёт в Европу: Раскрыт самый мрачный сценарий украинского конфликта

Генерал Зарудницкий допустил начало войны в Европе из-за украинского конфликта

Конфликт на Украине имеет все шансы перерасти в крупномасштабную войну на территории Европы. Запад хочет целенаправленно втянуть Россию в это противостояние и расширить театр военных действий, дабы любой ценой сохранить свою гегемонию, уверен начальник академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий.

"Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников "прокси-сил", используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе", — допустил генерал-полковник в статье для журнала "Военная мысль".

По мнению Зарудницкого, Соединённые Штаты и их союзники напрямую угрожают существованию России. В сложившейся ситуации необходимо скорректировать систему военной безопасности, сделав упор на потенциал дружественных государств и консолидацию усилий всего общества, органов власти и институтов.

Зачем НАТО подтянуло к границам России целую армию
Зачем НАТО подтянуло к границам России целую армию

Ранее в Германии описали предположительный сценарий конфликта России и НАТО на территории Европы. Война будет состоять из четырёх фаз, а основные сражения развернутся в ФРГ.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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