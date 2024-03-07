Война придёт в Европу: Раскрыт самый мрачный сценарий украинского конфликта
Генерал Зарудницкий допустил начало войны в Европе из-за украинского конфликта
Конфликт на Украине имеет все шансы перерасти в крупномасштабную войну на территории Европы. Запад хочет целенаправленно втянуть Россию в это противостояние и расширить театр военных действий, дабы любой ценой сохранить свою гегемонию, уверен начальник академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий.
"Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников "прокси-сил", используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе", — допустил генерал-полковник в статье для журнала "Военная мысль".
По мнению Зарудницкого, Соединённые Штаты и их союзники напрямую угрожают существованию России. В сложившейся ситуации необходимо скорректировать систему военной безопасности, сделав упор на потенциал дружественных государств и консолидацию усилий всего общества, органов власти и институтов.
Ранее в Германии описали предположительный сценарий конфликта России и НАТО на территории Европы. Война будет состоять из четырёх фаз, а основные сражения развернутся в ФРГ.
VK / Минобороны России