Война придёт в Европу: Раскрыт самый мрачный сценарий украинского конфликта

Конфликт на Украине имеет все шансы перерасти в крупномасштабную войну на территории Европы. Запад хочет целенаправленно втянуть Россию в это противостояние и расширить театр военных действий, дабы любой ценой сохранить свою гегемонию, уверен начальник академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий.

"Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников "прокси-сил", используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе", — допустил генерал-полковник в статье для журнала "Военная мысль".

По мнению Зарудницкого, Соединённые Штаты и их союзники напрямую угрожают существованию России. В сложившейся ситуации необходимо скорректировать систему военной безопасности, сделав упор на потенциал дружественных государств и консолидацию усилий всего общества, органов власти и институтов.