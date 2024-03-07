Сийярто заявил, что в Венгрии будут рады принять Трампа в любой должности
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Венгрии будут рады принять у себя Дональда Трампа в любой должности. Об этом РИА "Новости" заявил глава МИД республики Петер Сийярто.
"Для нас всегда честь видеть президента Трампа в Будапеште — в любой должности, независимо от того, кандидат он, избранный президент [США] или кто-то ещё", — заявил министр.
По его словам, президентская кампания, в которой участвует Трамп, требует много усилий и ограничивает в возможности выехать из страны. Сийярто тем не менее выразил надежду, что однажды Венгрия примет политика в любом его статусе.
Ранее Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершит визит во Флориду для встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Политики планируют обсудить способы мирного урегулирования конфликта на Украине.