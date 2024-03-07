Еврокомиссия заметила предвестников "войн за воду" между странами ЕС

Еврокомиссия планирует обнародовать коммюнике, в котором предупредит государства Европейского союза о возможных конфликтах на почве дефицита воды в скором будущем. Об этом говорится в материале издания Politico.

В статье говорится, что ЕК опасается распрей между членами Евросоюза, как одного из последствий глобального потепления, к которому готовы не все члены объединения. Нехватка воды затронет все аспекты жизни: продовольствие, инфраструктуру, здравоохранение и основные отрасли экономики.

"Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <…> усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов", — утверждает Politico.

С помощью коммюнике Еврокомиссия попытается призвать страны Евросоюза ускорить свои приготовления к борьбе с изменениями климата. По информации газеты, в документе будет опубликована первая европейская оценка климатических угроз, основанная на отчёте агентства по окружающей среде.