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7 марта, 05:26

Еврокомиссия заметила предвестников "войн за воду" между странами ЕС

Politico: Еврокомиссия видит риск конфликта между странами ЕС из-за нехватки воды

Еврокомиссия планирует обнародовать коммюнике, в котором предупредит государства Европейского союза о возможных конфликтах на почве дефицита воды в скором будущем. Об этом говорится в материале издания Politico.

В статье говорится, что ЕК опасается распрей между членами Евросоюза, как одного из последствий глобального потепления, к которому готовы не все члены объединения. Нехватка воды затронет все аспекты жизни: продовольствие, инфраструктуру, здравоохранение и основные отрасли экономики.

"Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <…> усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов", — утверждает Politico.

С помощью коммюнике Еврокомиссия попытается призвать страны Евросоюза ускорить свои приготовления к борьбе с изменениями климата. По информации газеты, в документе будет опубликована первая европейская оценка климатических угроз, основанная на отчёте агентства по окружающей среде.

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Ранее Life.ru информировал о том, что в конце февраля прошла встреча министров сельского хозяйства стран Евросоюза, на которой еврокомиссар аграрной сферы Януш Войцеховский обратился к Киеву с просьбой наладить сбыт украинского зерна в третьи страны, а не ЕС. Он объяснил это сложной ситуацией на рынке и призвал киевский режим войти в ситуацию европейских фермеров.

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Shutterstock / mwreck

Юрий Лысенко
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