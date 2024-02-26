Еврокомиссия призвала Украину начать продавать зерно в третьи страны
В ЕК призвали Киев сотрудничать и вывозить зерно для продажи в третьи страны
Состоялась встреча министров сельского хозяйства стран – членов ЕС, во время которой еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевский режим вывозить своё зерно в третьи страны, а не Европу. Трансляция мероприятия велась на официальном портале Евросоюза.
"В идеале нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно", — заявил Войцеховский.
Он подчеркнул, что сейчас необходимо сотрудничество по этому вопросу со стороны украинских властей. По словам чиновника, в Киеве должны понимать ситуацию европейских аграриев. Помимо того, еврокомиссар считает, что ни один рынок не смог бы справиться с таким наплывом продукции за столь короткий срок.
Ранее Life.ru писал, что польские фермеры с ноября 2023 года начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной. В Киеве заявили, что на этом фоне экспорт с Украины упал на 40%. Поляки требуют ограничить или полностью запретить импорт дешёвой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку национального животноводства. Сообщалось, что через границу не пропускают и фуры с военной техникой, поставляемой Украине западными партнёрами. А недавно фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты. Подобные волнения фермеров также наблюдаются и в ряде других стран.
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