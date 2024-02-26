Еврокомиссия призвала Украину начать продавать зерно в третьи страны

Состоялась встреча министров сельского хозяйства стран – членов ЕС, во время которой еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевский режим вывозить своё зерно в третьи страны, а не Европу. Трансляция мероприятия велась на официальном портале Евросоюза.

"В идеале нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно", — заявил Войцеховский.