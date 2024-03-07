Вяльбе вывел из себя срок хранения допинг-проб олимпийцев: "Вручайте тогда медали посмертно"

В хранении допинг-проб спортсменов на протяжении десяти лет столько же смысла, как и в посмертном вручении медалей за победу в Олимпийских играх. Такое мнение в ироничном ключе высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Во Всемирном антидопинговым кодексе указано, что в некоторых случаях допинг-пробы атлетов могут быть переданы на длительное хранение сроком до 10 лет. Таким образом обеспечивается возможность провести их повторный анализ.

По мнению главы ФЛГР, кодекс нужно основательно пересмотреть. В частности, много вопросов вызывает сам допинг-лист, который становится всё объёмнее с каждым годом. Она привела в пример ситуацию с лекарством от астмы, которое после проверки WADA было признано препаратом, не способствующим спортивным результатам, но при этом осталось в допинг-списке, и таких случаев, по её словам, масса. Впрочем, это не единственный смущающий момент.

"Другая загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8–10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка). WADA должно бежать впереди фармацевтов, которые придумывают допинг. Должны на ОИ, чемпионатах мира тут же всё проверить. Пусть это будет максимум два-три месяца, но зачем ждать 10 лет?" — заключила Вяльбе в интервью РИА "Новости".