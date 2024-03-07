Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной ВСУ части Запорожья
Фото © Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области
На подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчинённой Украине областной администрации Иван Фёдоров.
Чиновнику доложили о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно зданиях идёт речь и сколько их, он раскрывать нет стал.
А ранее объект инфраструктуры Полтавской области Украины получил повреждения, там вспыхнул пожар. По сведениям местных чиновников, этому предшествовали взрывы.