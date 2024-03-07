Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной ВСУ части Запорожья

На подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчинённой Украине областной администрации Иван Фёдоров.

Чиновнику доложили о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно зданиях идёт речь и сколько их, он раскрывать нет стал.