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7 марта, 06:35

Объекты инфраструктуры разрушены в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Фото © Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области

Фото © Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области

На подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчинённой Украине областной администрации Иван Фёдоров.

Чиновнику доложили о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно зданиях идёт речь и сколько их, он раскрывать нет стал.

Взрыв повредил объект инфраструктуры на окраине Запорожья
Взрыв повредил объект инфраструктуры на окраине Запорожья

А ранее объект инфраструктуры Полтавской области Украины получил повреждения, там вспыхнул пожар. По сведениям местных чиновников, этому предшествовали взрывы.

Андрей Бражников
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