Чешский миллиардер собрался вложить сотни миллионов евро в выпуск танков и оружия для ВСУ
Bloomberg: Чешский холдинг CSG намерен помочь Киеву с производством боеприпасов
Промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG, "Чехословак груп"), который занимается производством военной техники и боеприпасов, собирается сделать инвестиции в Украину на сотни миллионов евро, чтобы помочь Незалежной в создании амуниции и вооружений. Об этом объявил владелец CSG Михал Стрнад.
По его словам, "Чехословак груп" находится в процессе переговоров с "Укроборонпромом" по созданию совместного предприятия и выбирает площадки, на которых было бы можно производить снаряды для артиллерии, танков и более тяжёлой техники. По словам владельца CSG, его компания более чем десятикратно нарастила выпуск боеприпасов крупного калибра на заводах в Словакии, Испании и Сербии после начала СВО.
"Если бы у нас было соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом мы могли бы использовать их возможности и их людей для увеличения производства артиллерийских и танковых снарядов", — цитирует агентство Bloomberg оружейного магната.
Ранее европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский неверно понял намерения ЕС, решив, что ему поставят миллион снарядов для артиллерии безвозмездно. Чиновник объяснил, что вооружение в Незалежную идёт по трём каналам, из которых бесплатным является лишь один, и через него в распоряжение украинской армии уже поступило 300 тысяч снарядов. За оружие в рамках двух остальных путей поставок придётся платить.
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