Чешский миллиардер собрался вложить сотни миллионов евро в выпуск танков и оружия для ВСУ

Промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG, "Чехословак груп"), который занимается производством военной техники и боеприпасов, собирается сделать инвестиции в Украину на сотни миллионов евро, чтобы помочь Незалежной в создании амуниции и вооружений. Об этом объявил владелец CSG Михал Стрнад.

По его словам, "Чехословак груп" находится в процессе переговоров с "Укроборонпромом" по созданию совместного предприятия и выбирает площадки, на которых было бы можно производить снаряды для артиллерии, танков и более тяжёлой техники. По словам владельца CSG, его компания более чем десятикратно нарастила выпуск боеприпасов крупного калибра на заводах в Словакии, Испании и Сербии после начала СВО.

"Если бы у нас было соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом мы могли бы использовать их возможности и их людей для увеличения производства артиллерийских и танковых снарядов", — цитирует агентство Bloomberg оружейного магната.