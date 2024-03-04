В ЕС предъявили Зеленскому счёт за "бесплатный" миллион снарядов

"Когда Зеленский говорил о том, что ЕС передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, он не учитывал, что часть из этого числа Киев должен купить самостоятельно", — сказал он в эфире радиостанции Franceinfo.

Как пояснил Бретон, существуют три канала поставок вооружений Украине и бесплатный из них только один — через него ВСУ уже получили 300 тысяч снарядов. Что касается других двух каналов, то, по его словам, здесь Киеву придётся раскошелиться. В заключённом ранее соглашении, как подчеркнул еврокомиссар, ключевым было слово "поставить", а не безвозмездно передать.