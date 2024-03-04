В ЕС предъявили Зеленскому счёт за "бесплатный" миллион снарядов
Еврокомиссар Бретон: Зеленский ошибся, думая, что все снаряды от ЕС бесплатные
Владимир Зеленский ошибся, думая, что миллион артиллерийских снарядов от Евросоюза (ЕС) будут для Киева бесплатными. Соответствующее заявление сделал европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Когда Зеленский говорил о том, что ЕС передал Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, он не учитывал, что часть из этого числа Киев должен купить самостоятельно", — сказал он в эфире радиостанции Franceinfo.
Как пояснил Бретон, существуют три канала поставок вооружений Украине и бесплатный из них только один — через него ВСУ уже получили 300 тысяч снарядов. Что касается других двух каналов, то, по его словам, здесь Киеву придётся раскошелиться. В заключённом ранее соглашении, как подчеркнул еврокомиссар, ключевым было слово "поставить", а не безвозмездно передать.
Ранее агентство Bloomberg уже писало, что Евросоюз, вероятно, не сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов на Украину. В публикации отмечалось, что это усложнит положение ВСУ, при том что российское военное производство работает эффективно. До этого Киев жаловался на задержки в поставках западного оружия.
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