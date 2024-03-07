Мужчину за рулём набитого взрывчаткой автомобиля задержали на трассе М7 "Волга"

Сотрудники ГИБДД остановили Ford C-MAX на 777-м километре "Волги" для рядовой проверки документов, но заметили странности. В сумке 64-летнего пенсионера и в багажнике машины лежали подозрительные цилиндрические предметы. В ходе более детального досмотра в салоне и под сиденьями нашли ещё 16 таких же. Как позже установили эксперты, это были заряды взрывчатого вещества. Всего в иномарке нашли около 2,5 килограмма взрывчатки, точная масса устанавливается.