Мужчину за рулём набитого взрывчаткой автомобиля задержали на трассе М7 "Волга"
Пенсионера за рулём набитого взрывчаткой автомобиля Ford ("Форд") остановили на трассе М7 "Волга". Согласно сведениям SHOT, водитель направлялся с незаконным грузом из Москвы в родной Хабаровск.
Сотрудники ГИБДД остановили Ford C-MAX на 777-м километре "Волги" для рядовой проверки документов, но заметили странности. В сумке 64-летнего пенсионера и в багажнике машины лежали подозрительные цилиндрические предметы. В ходе более детального досмотра в салоне и под сиденьями нашли ещё 16 таких же. Как позже установили эксперты, это были заряды взрывчатого вещества. Всего в иномарке нашли около 2,5 килограмма взрывчатки, точная масса устанавливается.
В отношении пенсионера заведено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". С ним сейчас работают следователи, им предстоит выяснить цель взрывоопасной заначки.
А ранее сотрудники КПП Джанкой обнаружили под днищем автомобиля, следовавшего в Крым, самодельное взрывное устройство. За рулём транспортного средства находился правоохранитель из Херсонской области.
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