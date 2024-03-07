Двое контрабандистов хотели вывезти краснокнижных кречетов из России в ОАЭ

Двое мужчин стали фигурантами уголовного дела из-за незаконного бизнеса. Они попытались вывезти из России кречетов — ценных птиц из Красной книги. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю. Переправить птиц злоумышленники планировали в ОАЭ.

Несмотря на то что один из подозреваемых, который воплотил эту идею в жизнь, является гражданином иностранного государства, он всё же хорошо изучил вопрос своей бизнес-стратегии. Он знал, что добыча этих птиц запрещена и кречеты пользуются большим спросом в других странах. Контрабандист нашёл себе поддержку в лице барнаульца, который посчитал идею с таким видом заработка гениальной.

Уголовный кодекс РФ (ст. 258.1) предусматривает до 9 лет лишения свободы за отлов и сбыт кречетов и прочих краснокнижных птиц. Фото © СУ СКР по Алтайскому краю

"В декабре 2022 года барнаулец договорился с проживающим в Алтайском крае мужчиной о поставке пяти выросших в дикой природе и выловленных им кречетов из отряда хищных соколиных птиц стоимостью более 11 миллионов рублей", — сообщила представитель Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Сотрудникам Пограничного управления ФСБ России удалось задержать обвиняемых, однако барнаульцу повезло и у него получилось скрыться от органов следствия. На имущество обвиняемых — денежные средства в сумме более 85 тысяч долларов — наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.