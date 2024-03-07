Ребёнок получил травмы половых органов и селезёнки на детской площадке в Петербурге

Школьник попал в реанимацию после падения на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге второклассник сорвался с высоты, когда гулял на детской площадке на Кушелевской дороге, после падения его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает "Mash на Мойке".