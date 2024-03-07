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Криминал

Ребёнок получил травмы половых органов и селезёнки на детской площадке в Петербурге

Школьник попал в реанимацию после падения на детской площадке в Петербурге

7 марта, 08:37
Мальчик травмировался на детской площадке. Обложка © Freepik

Мальчик травмировался на детской площадке. Обложка © Freepik

В Санкт-Петербурге второклассник сорвался с высоты, когда гулял на детской площадке на Кушелевской дороге, после падения его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Врачи диагностировали у восьмилетнего мальчика внутрибрюшное кровотечение, травматическое повреждение внутренних органов (селезёнки) и внешних половых органов, а также гематому левой височной области.

Пятиклассник попал в реанимацию после "покатушек" на перилах школы в Петербурге
Пятиклассник попал в реанимацию после "покатушек" на перилах школы в Петербурге

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик разбился насмерть, катаясь на перилах в Омске. Школьник рухнул с шестого этажа и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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