Ребёнок получил травмы половых органов и селезёнки на детской площадке в Петербурге
Школьник попал в реанимацию после падения на детской площадке в Петербурге
Мальчик травмировался на детской площадке. Обложка © Freepik
В Санкт-Петербурге второклассник сорвался с высоты, когда гулял на детской площадке на Кушелевской дороге, после падения его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
Врачи диагностировали у восьмилетнего мальчика внутрибрюшное кровотечение, травматическое повреждение внутренних органов (селезёнки) и внешних половых органов, а также гематому левой височной области.
Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик разбился насмерть, катаясь на перилах в Омске. Школьник рухнул с шестого этажа и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".