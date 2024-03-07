Россельхознадзор не пустил в школы Оренбурга 33 тонны фантомного молока

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Оренбурге 33 тонны "фантомных" молочных продуктов, сообщает РИА "Новости". Продукцию поставляла в местные детские сады и школы петербургская компания, но по указанному адресу, как выяснили в надзорном ведомстве, никакого производства не оказалось.

Претензии к работе компании-поставщика возникли как у контрольно-надзорных органов, так и у родителей. После проведённой проверки выяснилось, что за неполных два месяца фирма поставила в детские учреждения 136 партий молочной продукции, но не напрямую, а через посредника. Молоко, кефир и сметану якобы хранили на некоем складе, по адресу которого значился обычный многоквартирный дом.

По словам председателя организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова, подобные "фантомные склады", к сожалению, всё чаще используются для того, чтобы ввозить контрафактную продукцию. Это стало уже распространённой схемой, из-за которой дети попадают в больницы с отравлениями, констатировал эксперт.