Назван напиток, который может сделать человека инвалидом

Чаще всего отравления на даче происходят из-за зелени с грядки. Об этом рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев в беседе с "Газетой.ru".

"Хотя сама зелень не является ядовитой, на её поверхности могут жить опасные для здоровья бактерии, особенно если вы поливаете её не из системы централизованного водоснабжения, куда вода поступает после обеззараживания", — объяснил специалист.

Врач призвал ни при каких условиях не поливать зелень водой из рек, ручьёв или любых других естественных резервуаров.

Также дачники часто травятся парным молоком. По словам медика, многие люди ещё живут пережитками прошлого, когда доктора для здоровья советовали выпивать стакан свежего молока. Более того, к этой традиции принято приобщать детей. Опасность заключается в том, что через непастеризованное коровье молоко передаются опасные инфекции, некоторые из которых могут сделать человека инвалидом по суставным заболеваниям на всю жизнь, предостерёг Лаврищев.

Лесные грибы тоже небезопасны.

"Токсикологические отделения больниц каждый год принимают пациентов, которые отравились грибами. Для безопасного сбора грибов нужен выработанный длительными повторениями навык, хотя и он не гарантирует безопасности, поэтому, если вы никогда не собирали грибы в лесу, не нужно и начинать", — советует врач.

Замыкает список "самогон от бабы Зины". Доктор подчеркнул, что самогонные напитки оказывают большое токсическое воздействие на печень, а также могут содержать опасные для жизни примеси, которые на специальных производствах удаляются без проблем.