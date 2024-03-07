VK: Более 1000 компаний используют инструменты разработки RuStore 7 марта, 09:01 Более 1000 компаний используют RuStore. Обложка © Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС

Чтобы создавать и публиковать приложения, к инструментам RuStore прибегают свыше тысячи российских и международных компаний, в том числе Сбер, "Тинькофф", Ozon, 2ГИС и другие. Об этом на конференции VK JT сообщил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

По его словам, сервис обладает множеством функций: работа с отзывами, проведение оплаты, анализ пользовательской активности, сбор и систематизация ошибок Tracer и сервис для удалённого конфигурирования Remote Config. Один из клиентов RuStore — китайская студия Clicktouch, которая монетизирует свои игры через платёжные возможности сервиса.

"По отзывам мы знаем, что для многих разработчиков и компаний RuStore стал основным каналом распространения приложений и связи с аудиторией. Это мотивирует нас дальше развивать платформу, добавляя и совершенствуя собственные инструменты и технологии", — объяснил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что Yandex N.V. объявила о заключении сделки по продаже бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 миллиардов рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Они сохранят управление компанией и право принятия решений.

Авторы Татьяна Миссуми