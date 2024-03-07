Февраль 2024 года стал девятым месяцем подряд, побившим погодные рекорды

Февраль 2024 года установил мировой температурный рекорд, став самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на отчёт агентства по наблюдению за Землёй Copernicus.

"Согласно отчёту европейского агентства наблюдения за Землей Copernicus, февраль стал девятым месяцем подряд самым тёплым за всю историю наблюдений", — сказано в публикации.

Синоптики утверждают, что средняя температура воздуха в последнем месяце зимы в этом году составила 13,54 градуса Цельсия. Оказалось, что это на 0,81 градуса больше среднего значения в период с 1991-го по 2020 год и на 0,12 градуса превышает среднюю температуру в феврале 2016-го, который раньше считался самым тёплым. Таким образом, февраль 2024-го стал девятым подряд месяцем, обновившим температурный рекорд.