Кириенко: Участие во Всемирном фестивале молодёжи приняла делегация украинцев

Во Всемирном фестивале молодёжи в "Сириусе" приняла участие делегация, представляющая украинцев. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"У нас 188 стран [приняли участие в фестивале], если не считать Россию. Себя посчитать всё-таки справедливо, поэтому будет 189. И третья особенность, почему всё-таки по-честному 190 [стран приняли участие], конечно же, была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины", — рассказал он.

При этом Кириенко отметил, что по понятным причинам не можем показывать их и называть официальной делегацией, поскольку понимаем, что ребят ждёт после этого уголовное преследование.