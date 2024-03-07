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7 марта, 10:38

Кириенко рассказал, чему будут посвящены три следующих месяца выставки "Россия" на ВДНХ

Кириенко: Три месяца работы выставки "Россия" посвятят будущему и молодёжи

Тематикой трёх дополнительных месяцев работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве станут дети, молодёжь и будущее. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко во время пресс-конференции по завершении Всемирного фестиваля молодёжи.

"Вы знаете, наверное, что президент [России Владимир Путин] принял решение продлить выставку "Россия" на три месяца… Эти три месяца будут посвящены будущему, детям, молодёжи. Поэтому все проекты, которые развернули здесь, на фестивале, перемещаются дальше на выставку "Россия", объяснил Кириенко.

Кириенко назвал Всемирный фестиваль молодёжи в "Сириусе" борьбой за будущее
Кириенко назвал Всемирный фестиваль молодёжи в "Сириусе" борьбой за будущее

Кстати, ранее Кириенко сообщил о том, что в ВФМ участвовала делегация украинской молодёжи. Вместе с тем он отметил, что показать их или называть официальными представителями страны нет возможности по понятным причинам — это может подвергнуть молодых людей преследованию.

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Выставка "Россия"

Юрий Лысенко
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