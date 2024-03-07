Кириенко рассказал, чему будут посвящены три следующих месяца выставки "Россия" на ВДНХ

Тематикой трёх дополнительных месяцев работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве станут дети, молодёжь и будущее. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко во время пресс-конференции по завершении Всемирного фестиваля молодёжи.

"Вы знаете, наверное, что президент [России Владимир Путин] принял решение продлить выставку "Россия" на три месяца… Эти три месяца будут посвящены будущему, детям, молодёжи. Поэтому все проекты, которые развернули здесь, на фестивале, перемещаются дальше на выставку "Россия", — объяснил Кириенко.