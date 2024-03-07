В Казани горит казарма танкового училища В Казани начался пожар на территории Высшего танкового командного училища 7 марта, 10:13 В Казани начался пожар на территории Высшего танкового командного училища. Видео © T.me / SHOT

В Казани начался пожар на территории Высшего танкового командного училища, огонь удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал. Об этом пишет SHOT.

В Казани начался пожар на территории Высшего танкового командного училища. Видео © T.me / SHOT

Спасатели эвакуировали всех находившихся в здании. Пожарные продолжают работу на месте ЧП, в частности, идёт борьба с огнём в одной из казарм. О причинах возгорания пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в здании частного пансионата в Воронеже вспыхнул пожар. Успешно были эвакуированы все 52 человека, находившиеся внутри. Из них 49 являлись пациентами учреждения.

Авторы Татьяна Миссуми