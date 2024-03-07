В Казани горит казарма танкового училища
В Казани начался пожар на территории Высшего танкового командного училища
В Казани начался пожар на территории Высшего танкового командного училища, огонь удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал. Об этом пишет SHOT.
Спасатели эвакуировали всех находившихся в здании. Пожарные продолжают работу на месте ЧП, в частности, идёт борьба с огнём в одной из казарм. О причинах возгорания пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в здании частного пансионата в Воронеже вспыхнул пожар. Успешно были эвакуированы все 52 человека, находившиеся внутри. Из них 49 являлись пациентами учреждения.