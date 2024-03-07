Стилист объяснила россиянкам, как носить мини в любом возрасте и не выглядеть глупо

Женщинам даже после 40 лет можно носить мини-юбки и шорты, однако нужно объективно оценивать свою фигуру и выбирать подходящую одежду. Об этом "Москве 24" рассказала стилист Анна Скороходова.

Чтобы шорты сели элегантно и стильно, нужно выбирать одежду из непрозрачного плотного материала. С оттенками всё просто: нужно отдать предпочтение базовым цветам вроде синего, коричневого, голубого, бежевого и молочного. Особое внимание нужно уделить длине шорт, она должно быть не выше середины бедра. Можно присмотреться к бермудам, моделям А-силуэта, а также хлопковым и кожаным вариантам.

Стилист советует избегать открытого и гипертрофированного декольте и в пару к шортам выбирать летящие туники, блузы, различные свитеры, свободного кроя рубашки и футболки. Если говорить о юбках, то Скороходова рекомендует обратить внимание на модели, которые добавят женственности и статуса, при этом важно не уходить в молодёжный стиль.

"Если мы выбираем юбку, стоит избегать на ней ярких акцентов вроде блёсток и пайеток. Можно сочетать её с пиджаком, какой-то блузой. Верх должен быть достаточно лаконичным, строгим. Либо в романтичном прочтении, чтобы уравновесить короткую длину и грамотно её преподнести", — высказалась эксперт.