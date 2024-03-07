"Стоишь и — бжжж — льёт бесконечно": Путин сравнил свой график с водопадом

"Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом и — бжжж — льёт бесконечно", — поделился глава РФ.

По словам президента, даже когда он проводит время наедине с близкими людьми, то очень старается показать, что "всё нормально, мы отдыхаем". Однако в этот момент он помнит, что через считаные минуты нужно будет контактировать по работе с самыми разными людьми и отслеживать происходящие в России и мире события, реагируя на них по мере необходимости.