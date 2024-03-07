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7 марта, 10:46

"Стоишь и — бжжж — льёт бесконечно": Путин сравнил свой график с водопадом

Путин: Мой рабочий график похож на бесконечно льющийся на меня водопад

Рабочий график президента РФ Владимира Путина похож на бесконечно льющийся водопад. Такое красивое сравнение российский лидер использовал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

"Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом и — бжжж — льёт бесконечно", — поделился глава РФ.

По словам президента, даже когда он проводит время наедине с близкими людьми, то очень старается показать, что "всё нормально, мы отдыхаем". Однако в этот момент он помнит, что через считаные минуты нужно будет контактировать по работе с самыми разными людьми и отслеживать происходящие в России и мире события, реагируя на них по мере необходимости.

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Ранее Владимир Путин во время беседы с краснодарскими лётчицами назвал события специальной военной операции самыми значимыми в 2023 году. А вторыми по значимости глава государства посчитал темы обеспечения развития экономики и страны и наращивания его темпов.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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