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7 марта, 11:10

Вспышка кори подкосила семинаристов Московской духовной академии

Вспышка кори подкосила семинаристов Московской духовной академии при Троице-Сергиевой лавре. По сведениям Mash, пять учащихся в возрасте от 18 до 21 года были госпитализированы.

Первые симптомы у заразившихся появились 1 марта. Однако семинаристы пытались лечиться самостоятельно. За помощью к врачам пришлось обратиться после того, как их состояние ухудшилось. Медики не исключают, что корью могли заболеть больше семинаристов.

Жительница Тюмени вернулась из отпуска и вызвала вспышку кори в своём подъезде
Жительница Тюмени вернулась из отпуска и вызвала вспышку кори в своём подъезде

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что делать, если вы не помните, есть у вас прививка от кори или нет.

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Flickr / Московская духовная академия

Андрей Бражников
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