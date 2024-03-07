Вспышка кори подкосила семинаристов Московской духовной академии при Троице-Сергиевой лавре. По сведениям Mash, пять учащихся в возрасте от 18 до 21 года были госпитализированы.

Первые симптомы у заразившихся появились 1 марта. Однако семинаристы пытались лечиться самостоятельно. За помощью к врачам пришлось обратиться после того, как их состояние ухудшилось. Медики не исключают, что корью могли заболеть больше семинаристов.