Россиянам рассказали о преимуществах бумажной трудовой книжки перед электронной
Эксперт Дайнеко призвал хранить бумажную трудовую книжку для досрочной пенсии
Есть несколько случаев, когда трудовая книжка бумажного образца оказывается единственным источником информации не только о трудоустройстве россиян, но и об имеющихся похвалах и характере работы — вахта или сезонная работа, что представляет важность для тех, кто претендует на досрочный выход на пенсию. Об этом рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко в интервью "Газете.ru".
Эксперт отмечает, что потерянную трудовую книжку можно "восстановить" путём оформления её дубликата. Для этого следует связаться с работодателем по последнему месту работы или обратиться к новому работодателю при устройстве на работу с заявлением о выпуске новой трудовой книжки. Для добавления туда информации о стаже необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт сотрудника.
"Если внесённые в неё периоды работы отражены в базе Социального фонда России (в форме СТД-СФР) в электронной трудовой, то паниковать не стоит. Можно оформить дубликат трудовой с отражением имеющихся кратких сведений о стаже и периодах работы на основании данных из СФР", — объясняет Дайнеко.
По словам эксперта, зафиксированная в трудовой книжке деятельность гражданина будет непосредственно влиять на формирование его пенсионных прав. Сейчас для назначения пенсии нужно иметь необходимый стаж и баллы ИПК, количество которых определяется сведениями, которые работодатель подаёт в СФР, и страховыми взносами, уплаченными за работника. Поэтому, как считает Дайнеко, бумажный образец трудовой книжки постепенно утрачивает свою актуальность.
Ранее россиянам рассказали, как действовать, если не хватает стажа для выхода на пенсию. Отмечается, что люди могут докупить для себя пенсионные баллы, которые позволят желающим выйти на пенсию. Однако докупать разрешено не более половины необходимого стажа.
ТАСС / Владимир Гердо