Россиянам рассказали о преимуществах бумажной трудовой книжки перед электронной

Есть несколько случаев, когда трудовая книжка бумажного образца оказывается единственным источником информации не только о трудоустройстве россиян, но и об имеющихся похвалах и характере работы — вахта или сезонная работа, что представляет важность для тех, кто претендует на досрочный выход на пенсию. Об этом рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко в интервью "Газете.ru".

Эксперт отмечает, что потерянную трудовую книжку можно "восстановить" путём оформления её дубликата. Для этого следует связаться с работодателем по последнему месту работы или обратиться к новому работодателю при устройстве на работу с заявлением о выпуске новой трудовой книжки. Для добавления туда информации о стаже необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт сотрудника.

"Если внесённые в неё периоды работы отражены в базе Социального фонда России (в форме СТД-СФР) в электронной трудовой, то паниковать не стоит. Можно оформить дубликат трудовой с отражением имеющихся кратких сведений о стаже и периодах работы на основании данных из СФР", — объясняет Дайнеко.

По словам эксперта, зафиксированная в трудовой книжке деятельность гражданина будет непосредственно влиять на формирование его пенсионных прав. Сейчас для назначения пенсии нужно иметь необходимый стаж и баллы ИПК, количество которых определяется сведениями, которые работодатель подаёт в СФР, и страховыми взносами, уплаченными за работника. Поэтому, как считает Дайнеко, бумажный образец трудовой книжки постепенно утрачивает свою актуальность.