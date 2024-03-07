Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на второй срок 7 марта, 12:51 Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / ROBERT GHEMENT

Урсула фон дер Ляйен вновь выдвинута кандидатом на должность главы Еврокомиссии (ЕК), которую она занимает с 2019 года. Выборы пройдут в июне текущего года.

Политик возглавит партийный список Европейской народной партии (ЕНП). За её кандидатуру проголосовало 400 делегатов съезда, против высказалось только 89. Заседание партии было показано на её YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что чешские политики "диагностировали" у председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен "смертельное заболевание". Аналитик Ян Кампбелл увидел в её поведении признаки старческой деменции.

Авторы Татьяна Миссуми