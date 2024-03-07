Государственная компания "Укрспецэкспорт" договаривается с Казахстаном о покупке военной продукции российского производства в интересах ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник.

"Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведёт переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С.", — говорится в материале.

Собеседник агентства уточнил, что Киев может получить изготовленные в Российской Федерации элементы парашютно-тормозных систем ПГК-10 для бомбардировщиков Су-24 и истребителей МиГ-29. По его словам, эта ситуация создаёт обильную почву для неприятных выводов. Например, это позволяет предположить, что Астана готова далеко зайти для демонстрации многовекторного курса и равноудалённой позиции от всех сторон украинского конфликта. Погоня за неясной выгодой может дискредитировать военные и экономические отношения с Российской Федерацией.