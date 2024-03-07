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7 марта, 14:21

Мстительный пешеход пять месяцев терроризировал обидевшего его водителя в Челябинске

В Челябинске мужчина пять месяцев мстил водителю, не уступившему ему дорогу

Житель Челябинска в течение пяти месяцев пытался отомстить водителю "хёндая-солярис", который не пропустил его на пешеходном переходе, сообщает прокуратура региона. Обиженный пешеход строил козни владельцу авто, которого случайно встретил во дворе, с марта по июль прошлого года.

Одним из актов отмщения пешехода стали не менее семи прыжков на крыше автомобиля. Однако это не помогло успокоить его злость, и спустя десять дней он снова нашёл припаркованную машину обидчика и облил кузов краской зелёного цвета. После этого владелец авто в течение нескольких месяцев парковал машину в другом месте. Тем не менее в июле водитель решил вновь оставить "хёндай" во дворе. Это не прошло мимо его персонального ненавистника, который, вооружившись молотком, разбил стёкла, фары и повредил кузов автомобиля.

Теперь злоумышленнику предстоит суд. Выяснилось, что владелец "хёндая-солярис" оформлял машину в кредит, который ещё не успел выплатить. Нанесённый автомобилю урон оценили в 260 тысяч рублей.

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Ранее жительницу Омска во время езды на машине без номеров остановили сотрудники ДПС. Женщина угрожала инспекторам возмездием "по божественному праву" за такую оплошность перед её персоной.

Обложка ©

Unsplash / Kenan Reed

Владимир Озеров
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