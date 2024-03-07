Мстительный пешеход пять месяцев терроризировал обидевшего его водителя в Челябинске

Житель Челябинска в течение пяти месяцев пытался отомстить водителю "хёндая-солярис", который не пропустил его на пешеходном переходе, сообщает прокуратура региона . Обиженный пешеход строил козни владельцу авто, которого случайно встретил во дворе, с марта по июль прошлого года.

Одним из актов отмщения пешехода стали не менее семи прыжков на крыше автомобиля. Однако это не помогло успокоить его злость, и спустя десять дней он снова нашёл припаркованную машину обидчика и облил кузов краской зелёного цвета. После этого владелец авто в течение нескольких месяцев парковал машину в другом месте. Тем не менее в июле водитель решил вновь оставить "хёндай" во дворе. Это не прошло мимо его персонального ненавистника, который, вооружившись молотком, разбил стёкла, фары и повредил кузов автомобиля.