Казахстан открестился от обвинений в продаже оружия Украине Минобороны Казахстана опровергло слухи о возможной поставке оружия Украине 7 марта, 14:13 Казахстан не будет поставлять оружие ВСУ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Казахстан не ведёт переговоров с Украиной по вопросу поставок для нужд ВСУ оружия, купленного у российских заводов. Об этом сообщает казахское Минобороны и призывает не верить слухам.

"Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с "Укрспецэкспортом" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности", — говорится в заявлении.

Ведомство напомнило, что с 2022 года в Казахстане запрещено экспортировать оружие и военную технику. Появившаяся в СМИ информация является попыткой дискредитировать страну, заключили в министерстве.

Ранее в СМИ разошлась новость, что государственная компания "Укрспецэкспорт" якобы договаривается с Казахстаном о покупке военной продукции российского производства в интересах ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми