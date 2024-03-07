Казахстан открестился от обвинений в продаже оружия Украине
Минобороны Казахстана опровергло слухи о возможной поставке оружия Украине
Казахстан не будет поставлять оружие ВСУ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Казахстан не ведёт переговоров с Украиной по вопросу поставок для нужд ВСУ оружия, купленного у российских заводов. Об этом сообщает казахское Минобороны и призывает не верить слухам.
"Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с "Укрспецэкспортом" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности", — говорится в заявлении.
Ведомство напомнило, что с 2022 года в Казахстане запрещено экспортировать оружие и военную технику. Появившаяся в СМИ информация является попыткой дискредитировать страну, заключили в министерстве.
Ранее в СМИ разошлась новость, что государственная компания "Укрспецэкспорт" якобы договаривается с Казахстаном о покупке военной продукции российского производства в интересах ВСУ.