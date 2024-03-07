ВСУ обстреляли село Козинка в Белгородской области, есть пострадавший

Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. В результате один местный житель получил ранение ноги. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался. Также в результате прилёта повреждён сарай в частном жилом домовладении", — написал он в телеграм-канале.