"Я буду вас слышать": Священник напомнил духовное завещание Матроны Московской Настоятель храма Проходцев рассказал, кому и как помогает Матрона Московская 7 марта, 16:19 Кому и как помогает Матрона Московская. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Каждый христианин, который обратится за помощью к святой Матроне Московской, не останется незамеченным ею, потому что ещё при жизни она имела великую духовную силу. Об этом Life.ru рассказал настоятель храма во имя святой блаженной Матроны Московской Михаил Проходцев.

Святая блаженная Матрона при жизни была человеком телесно немощным. Она родилась слепой, а в 17 лет у неё отказали ноги. Но она всегда была человеком богатырского духа. И её твёрдое стремление всю жизнь быть с Богом и общаться с ним в молитвах приводило к ней тысячи людей при её жизни. Михаил Проходцев Настоятель храма во имя святой блаженной Матроны Московской

Матрона родилась в 1881 году и умерла в 1952-м. Церковь канонизировала святую в 1997 году. Теперь 7 марта православные отмечают Обретение мощей блаженной Матроны Московской. Священник отметил, что вся её земная жизнь была направлена на то, чтобы помогать прихожанам "быть с Богом, обрести Бога, не бегать от Бога". Люди шли к Матронушке с разными просьбами, и она молилась за каждого. Количество чудес, совершённых благодаря её великой силе, не поддаётся счёту, добавил настоятель храма.

По его словам, это очень родная и близкая всем нам святая, а молитвы к ней всегда будут услышаны. Священник напомнил духовное завещание Матроны: "Все, все приходите ко мне и рассказывайте как живой о своих скорбях; я буду вас слышать и видеть, и помогать вам".

Ранее Life.ru назвал главные церковные даты марта 2024 года: Масленица, Великий пост, Родительские субботы. Также в этом месяце Русская православная церковь отмечает 65 праздников, посвящённых памяти различных святых. 7 марта — Обретение мощей блаженной Матроны Московской.